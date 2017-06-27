В Москве саратовец изнасиловал женщину и заставил ее трогать его половые органы

В Москве 42-летний уроженец Саратова получил 9,5 лет колонии строгого режима, его признали виновным в грабеже, изнасиловании и угрозах в убийстве. У ЖД-станции рядом с Домодедово он напал на женщину, забрал ее телефон, изнасиловал и заставил трогать его половые органы.

Как сообщается, 27 июля 2017 года, в ночное время суток, мужчина подошел к 27-летней женщине, которая сидела на скамейке и ждала своего возлюбленного. Саратовец был пьяным, он увидел, что она говорит по смартфону и решил ее ограбить. В итоге, мужчина отобрал у женщины ее телефон, а после затащил под ЖД-платформу. Там он угрожал женщине убийством.

Мужчина изнасиловал жертву и заставил ее трогать его половые органы. После, он скрылся. Полиция нашла подозреваемого, на допросе он отказывался признавать вину, но доказательств было достаточно, дело передали в суд.

Оказалось, что у мужчины есть криминальное прошлое. Он 5 раз привлекался к ответственности за кражи и грабежи. В разные года своей жизни он жил в Саратове, в Удмуртии и в Подмосковье. За грабеж и изнасилование ему присудили 9,5 лет колонии строгого режима.