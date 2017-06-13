В ночном кафе Рязани зарезали молодого парня

В ночь на 10 апреля в Рязани зарезали парня. 24-летний молодой человек получил удар ножом в сердце после ссоры с 34-летним мужчиной, которого уже задержали в качестве подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в ночь на вторник у кафе на Полевой улице поссорились мужчины. 24-летний парень вступил в спор с 34-летним мужчиной, из конфликт перерос в оживленную словесную перепалку. В итоге, 34-летний мужчина взялся за нож и ударил им в область сердца оппонента. Раненому парню вызвали врачей скорой помощи, которые заявили, что его нужно срочно госпитализировать.

Парень был отвезен в больницу, но уже там он умер. Мужчина, который нанес своему оппоненту смертельный удар ножом, пытался сбежать. Его остановили посетители кафе и полицейские. Сейчас он задержан и против него возбудили уголовное дело. Детали и подробности происшествия уточняются.