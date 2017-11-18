В Петербурге мужчина изнасиловал жертву бутылкой и снял все на видео

В Петербурге 41-летний мужчина подозревается в совершении уголовного преступления. По данным следствия, он сильно избил 33-летнюю знакомую и, когда та потеряла сознание, он насиловал ее бутылкой и снимал все на свой телефон.

Как сообщают в СУ СК Петербурга, инцидент случился в квартире, расположенной на улице Маршала Жукова. 41-летний мужчина сильно избил свою 33-летнюю знакомую. От сильных повреждений она потеряла сознание.

Когда жертва была в бессознательном состоянии, мужчина взял бутылку и включил режим записи видео на своем телефоне. Он изнасиловал женщину бутылкой, а все свои действия он снимал на видео. В течении нескольких минут мужчина снимал, как он издевается над своей жертвой, которая все это время не приходила в себя и оставалась без сознания.

Полиция задержала подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело, мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера. Сейчас ведутся проверки, следствие продолжает собирать улики и опрашивать пострадавшую.