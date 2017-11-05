В Ленобласти нетрезвый инвалид насмерть забил приятеля

В Ленобласти 32-летний житель Лодейного Поля, имеющий инвалидность и проблемы с психикой, задержан по подозрению в убийстве. По данным от регионального СУ СК РФ, 8 апреля он, будучи пьяным, убил своего друга, вспомнив старые обиды.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, в Лодейном Поле совершено убийство. Подозреваемым в убийстве полиция обозначила 32-летнего местного жителя.

По данным следствия, 8 апреля мужчина распивал спиртные напитки в гостях у своего друга. Внезапно он вспомнил давний инцидент, во время которого он затаил обиду на друга. В итоге, нетрезвый мужчина забил своего друга ногами. Тот умер от травм, а подозреваемый лег спать.

Сообщается, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина имеет уголовные судимости и стоит на учете в психбольнице. Также у него есть инвалидность. Против него возбудили уголовное дело. Проверки и расследования продолжаются.