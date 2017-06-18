В Челябинске на глазах у детей живодер снял шкуру с хаски и повесил пса

В Челябинске живодер прямо на глазах у детей снял шкуру с собаки породы хаски и подвесил труп животного на бетонный забор. Свои действия он объяснил правоохранителям тем, что животное приставало к детям.

Как стало известно, в понедельник, 9 апреля, очевидцы, которые прогуливались по берегу реки Миасс, заметили странного мужчину и хаски, которая дико пищала. Подойдя поближе они заметили, что живодер сдирает с собаки шкуру, а затем ее бездыханное окровавленное тело за поводок прикрепляет к бетонному забору. Все произошедшее очевидцы снимали на видео, пока ждали сотрудников полиции.

К приезду полицейских собака была уже мертва, однако на месте ЧП столпились дети и взрослые, удерживая преступника. Свои действия полиции он объяснил тем, что хаски просто приставал к детям, потому живодер решил защитить ребят от нападения пса. Неизвестно, подтвердил ли кто-то из присутствующих данную информацию, однако известно, что правоохранители задержали живодера.

По закону, мужчине, который жестоко обращается с животными, теперь грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.