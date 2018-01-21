В Краснодарском крае пенсионер поругался с продавцом и из мести поджог магазин

В Краснодарском крае пенсионер поссорился с продавцом и вечером решил отомстить поджогом магазина. Теперь 63-летнему мужчине грозит до 5 лет тюремного заключения за преступление.

Как стало известно, ранним утром хозяйка магазина пришла на работу и заметила на главной двери следы возможного поджога, о чем сразу же сообщила правоохранителям. В ходе проведенного расследования им удалось установить, что 63-летний мужчина накануне поджога устроил скандал в магазине и поругался с продавцом, потому может являться вероятным преступником. Его сразу же задержали и допросили.

В ходе допроса он признал свою вину и рассказал о том, что поздним вечером подкрался к магазину, поджог картонную коробку, оставил ее возле двери и покинул место происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь пенсионеру грозит до 5 лет тюремного заключения.