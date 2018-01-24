В Ставропольском крае молодого мужчину осудили за изнасилование пенсионерки. Согласно материалам дела, по которым проходил суд, преступление было совершено 27 августа минувшего года, когда мужчина незаконно проник в жилище 80-летней старушки в селе Донское.

Сотрудники Главного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю сообщают о случае, в ходе которого на три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима был осужден 32-летний житель села Донское. Его было предъявлено обвинение в изнасиловании 80-летней женщины, которое подтвердилось в ходе следствия. Кроме того, молодого мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений пенсионерке.

Согласно данным, которые передают правоохранители, в указанный день мужчина через окно пробрался в дом пенсионерки и через физические угрозы, а также несколько ударов по голове принудил ее к интимной близости.