В Петербурге нашли труп пенсионерки с перерезанным горлом

9 апреля в Петербурге, в квартире на Будапештской улице в Купчино, нашли труп пенсионерки, ее горло было перерезано. По данным, вместе с пожилой женщиной проживает ее сын, его полиция пока что не нашла.

Как сообщается, во Фрунзенском районе нашли мертвое тело пенсионерки. Труп пожилой 83-летней женщины обнаружили в ее квартире. Известно, что у пенсионерки было перерезано горло. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

По данным, вместе с пенсионеркой в квартире прописан ее сын. Где сейчас находится мужчина и имеет ли он отношение к смерти своей престарелой матери – полиции пока не известно. Детали происшествия и подробности случившегося устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело, имеется версия о том, что пенсионерка была убита.