В Благовещенске женщина чуть не придушила коллегу из-за маленькой зарплаты

В Благовещенске местная жительница едва не убила коллегу на работе из-за маленькой зарплаты. Отмечается, что инцидент произошел еще в 2016 году.

Как стало известно, женщина пришла на работу и получила от коллеги расчетный лист, однако та сумма, которая была указана в графе "Зарплата", ей не понравилась. Она тут же набросилась на коллегу и начала ее душить, при этом угрожая смертью. Разъяренную женщину с трудом удалось оттащить от потерпевшей, все происходило на глазах у нескольких очевидцев.

Несмотря на то, что данный инцидент случился еще в 2016 году, решение вынесли только сейчас. Тогда суд приговорил обвиняемую к 150 часам обязательных работ, однако женщину такой приговор не устроил и ее адвокаты решили обжаловать ее.

В другом суде было принято решение поддержать первый приговор, и потому обвиняемой не удастся избежать наказания и придется заниматься общественной работой в обязательном порядке.