В Бурятии убийца трехлетнего ребенка получил пожизненный срок в месте лишения свободы. Суд над жителем Улан-Удэ, который убил сына своей сожительницы, прошел накануне, передают в республиканском СК.

Сотрудники Главного управления Следственного Комитета сообщают об окончании расследования по делу о 45-летнем жителе Улан-Удэ, который убил 3-летнего ребенка. Судья вынес ему приговор - срок в месте лишения свободы. Он проходил по двум серьезным обвинениям, вторым из которых было покушение на убийство сожительницы.

Женщина была знакома с убийцей несколько лет. Какое-то время они были соседями, после чего сошлись и стали жить вместе. Они уже планировали свадьбу, однако в это время мужчина становился все агрессивнее и ревнивее. Однажды женщина выпивала со своей подругой, а в это время мужчина пришел с работы. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения и избил подругу сожительницы, после чего она убежала, и мужчина тоже ушел из дому.

Он отсутствовал всю ночь, а на утро вернулся. На этот раз он набросился на сожительницу, стал душить ее, а после нанес ей ножом множество колото-резанных ран, вследствие чего она потеряла сознание. Убийца же подумал, что она мертва и принялся за трехлетнего ребенка. Он также попробовал его задушить, после чего нанес удары по голове и добил, используя нож. После совершенного преступления преступник сбежал, однако, когда женщина пришла в себя, то вызвала полицию, и его поймали.