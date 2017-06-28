В Татарстане женщина из ненависти отрезала член бывшему мужу

В Татарстане жительница Зеленодольска жестоко отомстила своему бывшему мужу. Пока мужчина спокойно спал на диване, она набросилась на него с кухонным тесаком и отрубила член.

Как стало известно, данный инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако решение по факту произошедшего вынесет только сейчас. Сообщается, что 47-летняя женщина, находясь в своей квартире, внезапно воспылала ненавистью к бывшему мужу и решилась на жестокость. Она вооружилась кухонным тесаком и пробралась в комнату, где ее бывший возлюбленный мирно спал на диване. Женщина набросилась на мужчина и отрубила ему член, после чего нанесла еще несколько ранений в паховую область.

На место ЧП сразу же прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали пострадавшего. Как оказалось, мужчина не только остался без полового органа, но и получил резанные раны в области мошонки и правого бедра.

Правоохранители сразу же арестовали подозреваемую и она частично признала свою вину, при этом не объяснив, зачем так поступила с бывшим возлюбленным. В настоящий момент обвиняемая находится в СИЗО и ожидает решения суда.