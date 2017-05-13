Гражданина США наказали за попытку продать руководящую должность в Москве

В Москве суд наказал американца Джорджа Хагера тремя годами тюрьмы за попытку продать руководящую должность федерального уровня за 7 миллионов долларов в составе ОПГ. Об этом 9 апреля уведомила Генпрокуратура.

Правоохранители установили, что гражданин США совместно с двумя напарниками из России рассказали человеку, что благодаря своим связям могут помочь ему сесть на высокий пост в одном из агентств. Весной 2016 года злоумышленники получили от клиента 300 тысяч долларов в качестве предоплаты. Взамен они обязались сделать его заместителем главы нового филиала ведомства в Дальневосточном округе.

В пресс-релизе сообщается, что полицейские помешали преступникам осуществить аферу до конца. В мае того же года оперативные сотрудники задержали одного из членов преступной группы в кафе. Немногим позже они схватили остальных. Задержанных обвинили в покушении на групповое мошенничество в особо крупном размере. В итоге Фаниль Сабирьянов и Евгений Дегтяренко осуждены на 4 года тюрьмы, а Микаил Умаев - на 3 года и 6 месяцев. Все участники сговора должны отбывать сроки в колониях общего режима. Приговор суда пока ожидает вступления в силу.