В Серебряных Прудах мигрант угнал автокран для поездки в магазин

9 апреля в подмосковных Серебряных Прудах 50-летний мигрант угнал автокран и отправился на нём в магазин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации правоохранителей, уроженец одной из стран Средней Азии тайком забрался в строительную технику, которая стояла на территории деревообрабатывающего предприятия в деревне Узуново. При помощи отвертки он завел двигатель транспортного средства и направил его к торговой точке для совершения покупок.

Предполагаемого злоумышленника на необычном автомобиле заметили патрульные полицейские. Они остановили кран и задержали мужчину. Позже с подозреваемым пообщались дознаватели, которые проверили обстоятельства и возбудили уголовное по признакам незаконного завладения транспортом без цели хищения. Пока фигурант подписал обязательство о явке. В дальнейшем суд может назначить ему тюремный срок до 5 лет.