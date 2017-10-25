Атаковавший журналистку "Эхо Москвы" Борис Гриц останется под арестом до сентября

Борис Гриц, обвиняемый в ранении журналистки радио "Эхо Москвы", останется под арестом до 26 сентября. Такое решение 9 апреля объявили в московском суде Пресненского района.

Очередное заседание суда пройдет в открытом формате 18 апреля. Пока же судья Елена Абрамова решила продлить срок заключения Бориса Грица до грядущей осени.

В понедельник сотрудники Следственного комитета рассказали, что подозреваемому необходимо назначить принудительное лечение. Обоснованность таких мер доказала комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. В заключении экспертов написано, что Борис Гриц в момент нападения не понимал опасность своих поступков, а потому не способен нести за них ответственность. Прокуратура вынесла соответствующее постановление.

По версии следствия, обвиняемый атаковал Татьяну Фельгенгауэр 23 октября в здании редакции "Эхо Москвы". Он нейтрализовал охранников газовым баллончиком, а затем тяжело ранил журналистку в шею. На слушании дела Борис Гриц частично признался в содеянном, но отметил, что не имел целью убить женщину.