В Леонобласти в лесу под Манушкино отыскали полуобгоревший труп с пропуском на экономический форум

8 апреля в лесу Всеволжского района Ленинградской области прохожий обнаружил полуобгоревшее человеческое тело. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Труп мужчины очевидец нашел неподалеку от деревни Манушкино и садоводческого массива "Северная Самарка". У погибшего хорошо сохранились лишь ноги и лицо. Рядом с ним лежала испорченная пламенем одежда. Свидетель тут же рассказал о находке правоохранителям.

Вскоре к месту инцидента прибыли следователи, которым удалось обнаружить на месте несколько ценных улик. Неподалеку от тела лежал пропуск на международный экономический форум, который каждый год проводят в Санкт-Петербурге. Кроме того, правоохранители обнаружили сберегательную книжку, оформленную на женщину, и несколько фотоснимков. Эксперты предполагают, что пострадавшего и вышеупомянутые предметы были намерено политы веществом для розжига и подожжены.

Областной Следком начал вести уголовное дело по признакам убийства. Найденное тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пока полицейские пытаются определить личность умершего.