В Череповце мужчина двумя ударами убил подругу, оскорбившую его во время танца

В Череповце 45-летний мужчина двумя ударами убил пьяную подругу, которая нагрубила ему во время танца. Суд приговорил его к 6,5 годам тюремного заключения.

Как стало известно, в сентябре 2017 года ночью к жителю Череповца приехала пьяная подруга, которая попросила его расплатиться за такси. Мужчина согласился и после того, как отпустил таксиста, поднялся в квартиру, где женщина начала с ним танцевать. Во время танца она оскорбила мужчину, что он не смог вытерпеть. Он нанес ей удар в челюсть, отчего женщина упала на диван. Там мужчина нанес ей еще один удар по голове и она отключилась.

Поняв, что женщина не дышит, мужчина попросил соседку вызвать сотрудников скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей женщины и сразу вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве и возбудили уголовное дело, материалы которого передали в суд.

Суд приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.