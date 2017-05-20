В Смоленской области мужчина до смерти забил знакомого ради матери

В Смоленской области ранее судимый мужчина до смерти забил собутыльника, чтобы отстоять честь матери. Об этом рассказала представитель регионального Следственного управления СК подполковник юстиции Наталья Зуева.

Преступление произошло 10 июля 2017 года в деревне, неподалеку от столицы области. По информации следователей, осужденный выпивал вместе с матерью и двумя знакомыми. Хозяин дома позвал женщину в дом, чтобы та помогла ему решить хозяйственные вопросы. Спустя некоторое время сын услышал с улицы женский крик. Он вбежал в здание и заметил, что товарищ обижает его маму.

Смолянин пришел в ярость и бросился на владельца дома, чтобы отомстить ему за родственницу. Во время драки он нанес ему тяжелые травмы, от которых оппонент впал в кому. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался спустя 10 дней, более не приходя в себя. Было возбуждено уголовное дело. Во время следствия подозреваемый полностью сознался в содеянном. Учитывая предыдущие судимости за кражи и разбойные нападения, подсудимого приговорили к 9 годам колонии.