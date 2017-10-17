"Научили вежливости": В Новосибирске мужчины до смерти забили приятеля и его труп в ковре выкинули с балкона

В Новосибирске осудят двух 45-летних мужчин, которые до смерти избили своего знакомого, а затем завернули его тело в ковер и сбросили с пятого этажа. Отмечается, что инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Как стало известно следствию, мужчины распивали алкогольные напитки в компании друзей на квартире одной из знакомых женщин. Когда все уже были изрядно пьяны, один из гостей вдруг стал обзывать хозяйку квартиры, что не понравилось двум 45-летним мужчинам. Они решили научить его вежливости и стали избивать всем, что попадалось под руку. Так, они нанесли "хаму" около 21 удара по голове кулаками, шваброй и табуретом, а также 161 удар по туловищу.

В результате произошедшего потерпевший скончался, а его приятели решили завернуть его тело в ковер, чтобы позднее вывезти. Через некоторое время они передумали и выбросили ковер с трупом с пятого этажа, в надежде, что никто не заметит произошедшего.

Все же правоохранителям вскоре удалось задержать подозреваемых в убийстве и они признали свою вину. Все материалы уголовного дела были переданы в суд, вскоре состоится заседание и судья вынесет приговор.