В Волгограде женщину наказали ножом за матерную речь на Пасху

8 апреля, в светлый праздник Пасхи, 31-летнюю женщину из Волгограда ранили ножом за использование нецензурной речи. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правоохранители получили сигнал из городской больницы. Медики госпитализировали с ножевыми ранениями горожанку, доставленную "скорой помощью" из квартиры на территории Дзержинского района. Полицейские оперативно отправились по указанному адресу.

В квартире пострадавший оказался её сожитель, которого сотрудники полиции тут же задержали по подозрению в нанесении тяжких травм. Во время допроса мужчина сознался и описал события того вечера. По его словам, они с гражданской супругой в пасхальную ночь завели разговор, во время которого женщина начала дополнять свою речь матерными словами. Партнер сделал ей замечание, однако ответной реакции не последовало. Тогда подозреваемый в порыве ярости схватил нож и ранил возлюбленную в живот. Против мужчины завели уголовное дело. Вскоре его могут посадить в колонию на срок до 8 лет.