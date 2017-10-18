В Калужской области педофил 64 раза изнасиловал 12 детей

Житель Калужской области получил тюремный срок за многократное изнасилование 12 детей и съемку детского порно. Так 9 апреля объявила пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители установили, что в 2015 году подсудимый из Обнинска при помощи фейковых страниц писал малолетним девочкам от лица юношей и девушек подросткового возраста. В процессе переписки он присылал своим жертвам интимные фотографии, а затем методами психологического воздействия заставлял пострадавших слать ему фотографии собственного обнаженного тела. Позже злоумышленник звал детей на встречи, а затем насиловал их в салоне автомобиля и совершал прочие насильственные действия сексуального характера.

Поводом для расследования стала бдительность матери одной из пострадавших. Женщина заметила на компьютере дочери криминальную переписку и тут же рассказала об этом полицейским. В ходе проверки оперативные сотрудники зафиксировали 64 случая преступлений против сексуальной неприкосновенности 12 девочек возрастом 9-13 лет. Жертвы оказались жителями трех областей: Московской, Калужской и Саратовской.

Проведенная психологическая экспертиза заключила, что у подозреваемого развилась педофилия, однако отклонение не мешало ему осознавать своё поведение. За все вышеперечисленное мужчина стал фигурантом уголовного дела. В итоге судья приговорил его к 18 годам заключения в колонии строгого режима.