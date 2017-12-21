Ревнивый пенсионер из Ставрополья зарезал сожительницу и пытался скрыть убийство

60-летний мужчина из Ставропольского края обвиняется в убийстве своей сожительницы по причине ревности. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации правоохранителей, преступление произошло 13 января в Лермонтове. Пьяный пенсионер устроил конфликт со своей возлюбленной, заподозрив её в неверности. В процессе ссоры он схватил нож и дважды ударил 50-летнюю женщину в область груди. Ранения оказались летальными - пострадавшая умерла сразу.

Следователи предполагают, что после совершения убийства подозреваемый на несколько дней ушел из квартиры. А затем привел домой знакомого и разыграл неожиданное обнаружение трупа с целью скрыть свои действия. Однако мужчину все равно задержали и возбудили против него уголовное дело. Выяснилось, что он уже имеет две судимости, одна из которых за тяжкие увечья. Сотрудники Следственного комитета отправили материалы дела в прокуратуру для дальнейшего обвинения.