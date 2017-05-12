В Благовещенске два подростка избили юношу из-за внешнего вида

Двух подростков из Благовещенска осудили за избиение молодого человека, внешний вид которого им не понравился. Об этом 8 апреля уведомила пресс-служба городского суда.

Во время следствия правоохранители установили, что инцидент произошел в апреле 2017 года. Четверо несовершеннолетних жителей Благовещенска стояли на улице, когда заметили двух молодых прохожих. Подозреваемые выразили недовольство их внешностью. Что конкретно подверглось критике - не сообщается.

Два подростка из компании направились вслед за парнями с громкими призывами остановиться. Догнав их, подсудимые грубо попросили у пострадавшего сигарету. Тот заявил, что сигарет при себе не имеет, чем спровоцировал дальнейший конфликт. Преступники начали бить парня с требованием отдать наличные и мобильный телефон. Некоторые удары пришлись по голове.

Попытку ограбления пресекли небезразличные очевидцы. Они вступились за жертву и вызвали полицейских. Во время следственных мероприятий задержанные частично признались в содеянном, а потому получили условное лишение свободы. Одному из них судья назначил срок в полтора года, а другому - в год и восемь месяцев.