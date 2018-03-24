Пьяный житель Перми порезал собутыльника ножом

8 апреля в Перми нетрезвый мужчина выпивал вместе со своим приятелем, а затем ранил его ножом. Так в понедельник сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Участники инцидента в праздничный день отдыхали в квартире по Узбекской улице на территории Свердловского района. Между ними по неизвестной причине возник конфликт, который побудил мужчину 1982 года рождения вогнать нож в младшего товарища 1982 года рождения.

Раненного пермяка увезли в больницу и сейчас оказывают ему медицинскую помощь. Врачи диагностировали колото-резанные раны в области живота и грудной клетки. Подозреваемый задержан и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту нанесения тяжких травм. Расследование продолжается.