Житель Якутии застрелил двух юмористов за насмешки над низким ростом

В Якутии местного жителя обвиняют в убийстве двух человек, которые насмехались над его низким ростом. Так объявила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации правоохранителей, 29 июля 2016 года в Намском районе пятеро мужчин отдыхали и пили спиртные напитки. Во время беседы лучший друг начал издеваться над подозреваемым и остро шутить по поводу его недостатка. Жертва нападок оскорбился и решил жестоко отомстить обидчику за моральную травму.

В прокуратуре считают, что обвиняемый отыскал в сарае охотничье ружье "ИЖ-58М" 12-го калибра и вернулся к пьяной компании. Войдя в комнату, он дважды выстрелил в сидящих, отчего два человека получили смертельные ранения и тут же погибли. Ещё один пострадавший остался в живых и с поврежденного головой сбежал. Позже его госпитализировали в больницу и сохранили жизнь.

Стрелка задержали с подозрением в двойном убийстве и покушении. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре судьбу якута решит Верховный суд региона. Его могут лишить свободы сроком до 20 лет.