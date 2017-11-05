В Подмосковье пьяный мужчина застрелил собственного сына из ружья

В Подмосковье мужчина из Наро-Фоминска задержан по подозрению в убийстве собственного сына. Во время застолья он, по информации от ГУ МВД РФ по Московской области, взял ружье и выстрелил в своего наследника.

Как сообщается, вечер 7 апреля для одной из семей, проживающей в подмосковном Наро-Фоминске, закончился трагедией после застолья. В доме, расположенном на улице Шибанкова, полиция нашла труп 30-летнего мужчины, на его теле зафиксировали огнестрельную рану. По подозрению в убийстве мужчины задержали отца погибшего человека.

В ГУ МВД РФ по Подмосковью рассказали, что у подозреваемого во время обыска в гараже нашли гранату. Оружие, из которого был убит мужчина, не имеет регистрации и находилось в доме 56-летнего подозреваемого незаконно.

По данным, 56-летний мужчина, во время распития спиртных напитков, поссорился со своим 30-летним сыном. Скандал закончился тем, что отец взял ружье и выстрелил из него в своего наследника. Сейчас подозреваемый в убийстве мужчина находится под арестом. Против него возбудили уголовное дело.