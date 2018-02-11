Пьяный житель Башкирии отрубил голову новой знакомой во время ссоры

7 апреля в городе Сибай Республики Башкирия 28-летний мужчина познакомился с местной жительницей, а позже отрубил ей голову во время ссоры. Об этом рассказали в правоохранительных органах региона.

По информации источников, двое молодых людей употребляли алкоголь в одной из квартир. Напитки закончились, и один из товарищей отправился в магазин за новой порцией. Во время этого похода он познакомился с 54-летней горожанкой, которой предложил присоединиться к их компании. Жертва дала своё согласие.

Гостья начала выпивать вместе с мужчинами. Один из них отлучился на улицу, оставив знакомую наедине с хозяином жилья. В его отсутствие у подозреваемого возник конфликт с покойной, который перерос в потасовку. Мужчина начал душить пострадавшую, а затем обезглавил её.

Вернувшийся собутыльник пришел в шок от увиденного на месте предполагаемого преступления и тут же бросился в полицейский участок, чтобы сообщить об инциденте. Получив информацию, оперативные сотрудники прибыли по адресу и задержали вероятного убийцу, который ранее уже был судим за преступление схожего характера. Теперь обстоятельства того вечера предстоит расследовать экспертам из регионального Следственного комитета в рамках уголовного дела.