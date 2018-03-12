В Светогорске полиция отыскала в резиновой лодке два связанных тела

7 апреля сотрудники полиции Светогорска Ленинградской области обнаружили два связанных человеческих трупа на дне резиновой лодки. Об этом уведомила пресс-служба регионального УМВД.

Судно с телами полицейские отыскали у берега водоёма, расположенного в Выборгском районе. Покойные были связаны веревками и расположены друг на друге с мешками на головах.

Правоохранители завели уголовное дело и передали материалы следователям. Теперь экспертам Следственного комитета предстоит проверить обстоятельства и причину гибели пострадавших, а также отыскать подозреваемых в возможном убийстве.