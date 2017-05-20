В Асбесте два пьяных товарища довели друг друга до больницы

В преддверии Пасхи, 7 апреля, два нетрезвых жителя Асбеста устроили конфликт и довели друг друга до больничной койки. Так в воскресенье объявила пресс-служба свердловского ГУ МВД.

По информации правоохранителей, мужчины 1987 и 1986 года рождения вместе употребляли алкогольные напитки в квартире на Лесной улице. В процессе беседы между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. 31-летний мужчина получил травмы в области грудной клетки, а его младший оппонент пострадал от колото-резанных ран.

Участников драки поместили в районную больницу города под наблюдение врачей. Медики проинформировали о госпитализированных полицию. Против 31-летнего пациента возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент его свобода ограничена подпиской о невыезде.