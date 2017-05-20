В Таганроге водитель сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия

В Таганроге ищут водителя, который 6 апреля сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия. На перекрестке улицы Фрунзе и переулка Глушко автомобиль совершил наезд на пожилую женщину, водитель авто даже не остановился, чтобы помочь пострадавшей.

Как стало известно, в Таганроге случилось ДТП. 6 апреля, примерно в 15:00 часов некий водитель сбил пенсионерку на перекрестке. После аварии автомобиль не остановился, а бросил пострадавшую пожилую женщину на дороге, не оказав ей помощи.

Водителя ищут в местном сообществе Таганрога в социальной сети «ВКонтакте». Всех, кто видел аварию или знает о происшествии хоть какие-то данные, автор сообщения просит откликнутся. По словам мужчины, сообщившего об аварии, пенсионерку сбили на пешеходном переходе. Данных от полиции и ГИБДД не сообщается. Подтверждали ли правоохранительные органы факт случившейся аварии – пока не известно.