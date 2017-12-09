В Краснодарском крае мужчина сядет в тюрьму за кражу куриц соседки

В Краснодарском крае 45-летний мужчина подозревается в совершении преступления по уголовной статье о краже, за него он может получить до 5 лет тюрьмы. В региональном ГУ МВД России рассказали, что житель Темрюкского района подозревается в краже куриц своей соседки.

Как сообщается, в Темрюкском районе в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее двора регулярно пропадает домашняя птица. Женщина занимается разведением куриц и стала замечать их пропажу.

По подозрению в воровстве домашней птицы полицейские задержали 45-летнего мужчину, живущего по соседству с женщиной. Подозрение в краже мужчине выдвинули после анализа собранных данных от свидетелей и после того, как эксперты исследовали двор владелицы куриц.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и уже получил обвинение в уголовном преступлении. По статье за кражу мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы. Так, за кражу домашней птицы житель Краснодарского края может лишиться свободы на 5-летний срок.