В Южноуральске 11-летнему мальчику проломили голову железной трубой

В Южноуральске после 3-дневной комы в себя пришел 11-летний мальчик, которому 20-летний парень нанес удары железной трубой по голове. Врачам пришлось провести две сложнейшие операции, причиной для жестокого избиения стала попытка защититься от оскорблений взрослого парня.

Как сообщается, 25 марта двое мальчиков гуляли возле дома в Южноуральске. К ним подошел 20-летний парень, он стал обижать школьников, говоря им нецензурные слова и обидные вещи. Ребята постарались ответить на оскорбления и дать отпор неадекватному обидчику.

Тот ушел, но вернулся уже с железной трубой. Как оказалось, парень покинул мальчиков лишь на время, вернувшись с ломом он решил продолжить споры. Взрослый парень ударил мальчика по голове, а второго школьника бил по ребрам. У первого мальчика врачи диагностировали перелом черепа и сильную травму мозга.

По словам матери пострадавшего мальчика, у ребенка не было «половины головы». Медикам пришлось провести две сложные операции, школьник находился на столе хирургов порядка 8 часов. После, в течении 3 дней он был в коме. Сейчас он постепенно возвращается к жизни, он вспомнил все, что с ним было и уже старается самостоятельно кушать. Сейчас ему предстоит пройти долгий путь сложной реабилитации. 20-летний парень задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.