В ЕАО женщина до смерти забила своего сожителя шваброй

В ЕАО 50-летняя жительница Облучья избила своего сожителя, связанного веревкой, шваброй, руками и ногами. От травм мужчина скончался уже в больнице, его сожительница получила 8 лет тюрьмы.

Как сообщается, в городе Облучье, что в Еврейском автономном округе, застолье закончилось дракой и смертью мужчины. 50-летняя женщина, по данным от Облученского районного суда, избила своего сожителя руками, ногами и шваброй.

Его госпитализировали, но от серьезных травм он скончался через несколько дней. Женщина отрицала, что пила спиртное во время застолья, также она отказывалась признать, что избила сожителя. Однако, гости застолья подтвердили, что слышали и видели, как она избивала мужчину, связанного веревкой.

Следствие собрало достаточно доказательств и данных, полученных после экспертиз. Дело было передано в суд и там женщину признали виновной в жестоком избиении сожителя. За данное преступление ей назначили отбывать срок в колонии общего режима в течении 8 лет. Осужденная с приговором была не согласна, но оспорить его не смогла.