В Кировске 14-летнюю девочку заманили в лес и изнасиловали

В Кировске 20-летний парень получил 9 лет колонии за изнасилование 14-летней девочки. По данным от пресс-службы прокуратуры Мурманской области, обвиняемый заманил ребенка в лес, там он над ней надругался.

Как сообщается, инцидент случился в августе 2017 года. Парень 1998 года рождения обманул девочку и под ложным предлогом уговорил ее отправиться с ним в лес. Когда школьница вошла в зону лесополосы, он ее изнасиловал.

Во время судебных заседаний парень отказывался признавать свою вину и утверждал, что секс с малолетней у него был по обоюдному согласию. Якобы, девочка не противилась и не отпиралась, когда тот вступил с ней в половой акт. Подсудимый просил инкриминировать случившееся по другой уголовной статье, предусматривающей меньший срок тюрьмы.

Однако, суд не поверил словам парня. За изнасилование малолетней девочки ему присудили 8 лет тюрьмы. Но, к его сроку добавили еще 1 год, так как он получил приговор еще и по другому делу. Теперь, 20-летний парень, изнасиловавший 14-летнюю девочку, будет отбывать срок в течении 9 лет. Приговор, как уточняется, уже вступил в силу.