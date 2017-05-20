На Ямале мужчина до смерти забил свою жену руками и ногами

На Ямале 45-летний житель села Красноселькуп получил 10 лет тюрьмы, суд признал его виновным в убийстве своей супруги. По данным СУ СКР по ЯНАО, мужчина избил свою жену ногами и руками, от травм она погибла.

Как сообщается, 45-летний мужчина приехал на Ямал их другого российского региона. Он имел несколько судимостей и намеревался обосноваться в ямальском селе. Там он нашел себе жену, в браке с ней он прожил порядка 9 месяцев. По данным следствия, мужчина неоднократно избивал свою супругу, физическое насилие он применял часто.

В итоге, 2 декабря 2017 года, он, поссорившись с женой, стал ее бить. Мужчина избивал супругу руками и ногами, она получила множество сильных травм и повреждений. От ударов она скончалась. Против мужчины возбудили уголовное дело, после чего дело, получившее ряд доказательств и важных материалов, было передано в суд.

На судебном заседании было решено, что за убийство жены мужчина получит тюремный срок. Суд постановил 10-летний срок, который обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима.