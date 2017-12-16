В Чите пенсионер надругался над своей 3-летней внучкой

В Чите 61-летний пенсионер подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных по отношению к его 3-летней внучке. По данным следствия, пожилой мужчина, будучи пьяным, совершил с маленькой девочкой действия, не связанные с половым актом, но имеющие отношения к сексуальным.

Как сообщается, в январе 2018 года пенсионер остался со своей маленькой внучкой наедине. Он находился в алкогольном опьянении и надругался над ребенком. По данным, полученным от пресс-службы СУ СК РФ по Забайкальскому краю, мужчина совершил с девочкой некие действия, которые по своему характеру относятся к сексуальным, но не являются половым актом.

О происшествии маленькая девочка рассказала родителям, которые обратились в полицию и сообщили о случившемся. Полицейские задержали пенсионера, но тот своей вины не признает. Однако, следствие уже собрало ряд необходимых доказательств и передало дело в суд. Если суд решит, что пенсионер виновен в развращении своей маленькой внучки, то по уголовной статье он может получить до 20 лет тюрьмы.