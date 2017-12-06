В Бурятии мужчина убил знакомую одним ударом ножа

В Бурятии житель Заиграевского района убил свою знакомую одним ударом ножа, мужчина ударил жертву в солнечное сплетение. Свою вину он признал, женщина имела проблемы с алкоголем и была лишена прав в качестве родителя на своих четверых детей.

Как рассказали в Следственном отделе по Заиграевскому району Башкирии, мужчина пришел к своей знакомой в гости. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина стала говорить гостю оскорбления и нанесла ему удар по лицу, от чего у того появились порезы. Мужчина не смог терпеть обиды и схватился за нож.

Он ударил свою обидчицу ножом в живот. Удар пришелся на солнечное сплетение женщины, она погибла на месте. После, мужчина скрылся с места инцидента, но вскоре его нашли и задержали. Поначалу он опирался и не хотел признаваться в содеянном, но сейчас он уже не отрицает своей вины и сообщает информацию следователям.

Задержанный не рассказывает лишь о том, что его связывало с погибшей женщиной. Известно, что она вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртным, у нее было четверо детей, но на всех них она не имела родительских прав.