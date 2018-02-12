Житель Саратовской области насмерть забил пожилого мужчину из-за давней ссоры

28-летний житель Саратовской области в пьяном угаре до смерти забил пожилого товарища из-за ссоры двухлетней давности. Об этом 5 апреля рассказала пресс-служба регионального СУ СК России.

Избиение произошло 26 марта в поселке Степное Советского района. По информации ведомства, подозреваемый употреблял алкоголь в компании двух знакомых, находясь в своей квартире. Во время беседы ему вдруг вспомнился конфликт, который возник два года назад с одним из гостей. На фоне этих воспоминаний он завязал потасовку с 57-летним собеседником и начал его бить. Противник получил множество повреждений головы и туловища от ударов конечностями предполагаемого агрессора. Примечательно, что на трезвую голову подозреваемый даже не смог вспомнить причину, по которой бросился на приятеля.

Жильцы соседних квартир обеспокоились шумом и донесли ситуацию до сотрудника полиции, который также проживал в этом доме. Правоохранитель отправился к месту драки, задержал хозяина квартиры и вызвал пострадавшему "скорую помощь". Последний был доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями, от которых умер через три дня.

Следователь Марксовского межрайонного отделения СУ СК Андрей Пасешников привел данные проведенной судебно-медицинской экспертизы. Согласно её результатом, гибель жертвы спровоцировала тупая травма на голове. В связи с этим против задержанного возбудили уголовное дело, а позже арестовали на время дальнейшего расследования.