Московский суд арестовал изъятые у братьев Магомедовых деньги

Московский суд Тверского района санкционировал арест денег, которые нашли при обыске у совладельцев бизнес-группы "Сумма" братьев Магомедовых Зиявудина и Магомеда. Так 5 апреля уведомила пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Представитель суда утверждает, что судья назначил обеспечительный арест на финансовые средства предпринимателей, которые подозреваются в хищении крупной суммы - 2,5 миллиардов рублей. Объём арестованных денег не уточняется.

С 31 марта правоохранители держат Зиявудина и Магомеда Магомедовых в СИЗО, где они пробудут 30 марта. Арест коснулся также Артура Максидова, экс-руководителя фирмы "Интэкс", состоящей в группе "Сумма". Кроме хищения, арестованным инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество. Уголовное дело касается денег из бюджета, которые правительство выделило "Сумме" для строительства важных инфраструктурных и энергетических объектов.