"Под маской миньона": жителя Воронежа садят на 12 лет за развращение 31 ребенка

Мужчина из Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" долгое время развращал 31-ребенка. Апелляционный суд решил, что ему нужно отсидеть в колонии 12 лет и 3 месяца.

28-летний горожанин завел себе анонимный аккаунт в соцсети и начал добиваться расположения девочек возрастом от 9 до 14 лет и устанавливать с ними доверительные отношения. Скрыв свои развратные намерения за аватаркой в виде мультипликационного миньона из серии "Гадкий Я", он отправлял им фото и видеоматериалы сексуального характера.

Некоторое время такие беседы оставались тайными, однако отец 10-летней девочки случайно заметил переписку и обратился с заявлением в полицию. Следственный комитет вычислил и задержал подозреваемого, который сознался в содеянном и рассказал о ещё трех десятках подобных диалогов. Правоохранители пришли к выводу, что в сообщениях педофила просматривается сексуальное насилие против малолетних и психологическое давление с целью спровоцировать девочек на поступки интимного характера. Из-за подобных контактов у несовершеннолетних собеседниц могли развиться психические отклонения нравственного или полового развития.

В итоге обвиняемый признался в содеянном и с раскаянием попросил у суда более мягкого наказания. Изначально ему присудили 13 лет лишения свободы, однако мужчина подал апелляцию и 4 апреля добился сокращения срока на 9 месяцев.