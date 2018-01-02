Мать 8 детей из Серово осудили за избиение младшей дочери

4 апреля в Серовском районном суде многодетную мать приговорили к лишению свободы за жестокое обращение с младшей дочкой. Об этом рассказала консультант организации Ксения Лушникова.

На скамье подсудимых оказалась горожанка 1989 года. Она родила восемь детей и успела лишиться прав на семерых из них. В настоящее время ребята проживают в воспитательных учреждениях. До недавнего времени младшая девочка жила с мамой. Однако правоохранители получили информацию, что женщина регулярно избивает ребенка.

В связи с тревожными данными полицейские возбудили уголовное дело и обвинили подозреваемую в соответствующем нарушении Уголовного кодекса. В рамках заседания федеральный судья Юлия Шкаленко приняла решение заключить обвиняемую в колонию общего режима на 3 года. В настоящее время приговор не имеет законной силы.