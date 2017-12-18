Обиженная жительница Новокузнецка вогнала нож в сердце любимого

59-летняя жительница Новокузнецка в порыве пьяной обиды убила любимого мужчину ножом в сердце. Об этом рассказала пресс-служба кемеровского СУ СК.

По информации правоохранителей, женщина поссорилась со своим сожителем на фоне употребления алкогольных напитков. В момент конфликта она резала ножом пищевые продукты. Воспользовавшись кухонным инструментом, она отомстила возлюбленному за нанесенную обиду и минимум четыре раза ударила его ножом. Одно из ранений пришлось в область сердца и стало летальным. Остальные остались на груди и руках, которыми покойный пытался закрыться.

Было возбуждено уголовное дело. Во время проверки обстоятельств подозреваемая заявила следователям, что сама стала жертвой нападения и защищалась. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы эту версию опровергли. Психиатры также отметили в заключении, что обвиняемая действовала не в состоянии аффекта. В итоге суд приговорил убийцу к пяти года тюремного заключения в колонии общего режима.