В Оренбургской области две пенсионерки устроили поножовщину в очереди центра соцобслуживания Бугуруслана. 82-летняя женщина устроила драку и ударила ножом 81-летнюю оппонентку, чем причинила тяжкий вред ее здоровью.

Сотрудники Главного управления МВД по Оренбургской области сообщают о случае, в ходе которого между двумя пенсионерками из Бугуруслана произошла драка. Согласно информации, которую они передают, зафиксированный инцидент закончился поножовщиной.

Как удалось выясниь правоохранителям, драка произошлаа в совбезе. Все началось с обычного конфликта между пожилыми женщинами в очереди. Одна из пенсионерок проявила особую агрессию и пустила в ход кулаки. Затем она достала нож, который принесла с собой в общественное место и нанесла своей оппонентке колото-резанную рану.

Когда сотрудники совбеза заметили происходящее, они вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Одна из пенсионерок была госпитализирована, а другую увезли в местное отделение МВД. В отношении нее возбуждено дело согласно Уголовному кодексу.