В Хабаровске мужчина перерезал горло младенцу и попал в тюрьму на 15 лет

5 апреля суд Хабаровского региона объявил приговор 39-летнему мужчине, который зарезал младенца. Так в четверг объявила пресс-служба прокуратуры края.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел ночью 12 марта прошлого года. 36-летняя женщина родила здорового ребенка на съёмной квартире в Индустриальном районе Хабаровска. Её нетрезвый сожитель, уроженец Владивостока, решил избавиться обузы и перерезал малышу горло, отчего тот умер. Свой поступок он попытался скрыть, для чего завернул тело в полимерный пакет и сбросил его в мусоропровод.

В тот же день убитого новорожденного в контейнере для мусора нашел сотрудник коммунального предприятия. Мать погибшего новорожденного рассказала полицейским о подробностях происшествия и указала на вину подозреваемого. Теперь, спустя год расследования, судья признал обвиняемого виновным в убийстве беспомощного малолетнего и назначил ему 15 лет колонии строгого режима. После отбывания этого срока осужденному предстоит прожить ещё год в условиях ограничения свободы.