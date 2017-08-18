Прокопьевский грабитель выдал себя полиции до обращения жертвы

В Прокопьевске рецидивист случайно выдал себя подозрительными действиями ещё до того, как жертва ограбления обратилась в полицию. Об этом уведомила пресс-служба ГУ МВД Кемеровской области.

Патрульные осматривая город заметили на улице мужчину, который прятал в снег предмет, похожий на оружие. Сотрудники ППС досмотрели горожанина и обнаружили пневматический пистолет. В итоге его задержали и транспортировали в полицейское отделение для выяснения обстоятельств. В ходе проверки выяснилось, что задержанный уже имеет погашенные судимости за грабеж, кражи и нанесения тяжких травм.

Вскоре 26-летняя девушка обратилась к правоохранителям с заявлением об ограблении. Она сообщила, что неизвестный злоумышленник подкараулил её у магазина, сел к ней в машину и пригрозил достал пистолет. Угрожая своим оружием, он начал рыться в сумочке. Найдя банковскую карту, преступник потребовал от владелицы доехать до ближайшего банкомата и снять для него деньги. В итоге мужчина завладел тысячей рублей.

Полицейские получили от женщины подробное описание разбойника, которое совпало с задержанным ранее мужчиной. Позднее обладатель пистолета подтвердил свою причастность к преступлению и стал фигурантом очередного уголовного дела.