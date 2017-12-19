В Пензенской области адвокат делал огнестрельное оружие и получил штраф

В Городищенском районе Пензенской области адвоката оштрафовали на 150 тысяч рублей за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия. Об этом рассказала представитель областного СУ СК Татьяна Махницкая.

По информации правоохранителей, увлечение обвиняемого берет начало в 2016 году. В марте житель Сурска, зарегистрированный в реестре адвокатов Москвы, обнаружил у села Трескино охотничий карабин ТОЗ-16 и 85 патронов к нему. Эти предметы он незаконно спрятал в своей сурской квартире, а затем перевез в отцовскую квартиру, расположенную в селе Средняя Елюзань.

Позднее адвокат по всем правилам купил два газовых пистолета, чтобы переделать их в боевые. Предполагается, что мужчина на специализированном интернет-форуме заказал у неизвестного мастера заготовки двух стволов. В апреле детали пришли ему по почте. К маю любитель уже изготовил две нарезных самозарядных единицы, способных стрелять пистолетными патронами.

В октябре того же года полицейские отыскали у подозреваемого всё названное оружие и патроны к ним. Нелегальные предметы были конфискованы. Против владельца и изготовителя завели уголовное дело. В ходе расследования подсудимый направил в суд ходатайство о прекращении следствия и назначении штрафа. Теперь ему предстоит выплатить 150 тысяч рублей. Пока решение судьи силы не имеет.