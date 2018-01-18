В Ставрополье мужчина вызвал пенсионерке "скорую" и украл деньги из дома

В Апанасеновском районе Ставропольского края сострадательный мужчина пришел на помощь больной 85-летней пенсионерке, а затем обворовал её. Об этом рассказали пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранителей, молодой человек заметил на улице пожилую женщину, у которой резко ухудшилось самочувствие. Он проявил сострадание: вызвал бригаду "скорой помощи" и предложил сходить за лекарствами в ближайшую аптеку. Пострадавшая не стала отказывать и позвала помощника в дом, чтобы компенсировать ему стоимость препаратов из своих денег. Однако увидев местонахождение средств пенсионерки, обвиняемый в отсутствие хозяйки присвоил наличные и сбежал.

Полицейские завели уголовное дело по факту кражи со значительным ущербом. Со временем они задержали подозреваемого, который во время допроса признался в преступных деяниях. Ему предъявили обвинение. Вскоре дело рассмотрят в районном суде.