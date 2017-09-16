Мужчина из Воронежской области целый год снимал на видео изнасилование 7-летней внучки

Правоохранители Воронежской области подозревают 52-летнего мужчину из села Землянск в изнасиловании 7-летней внучки и записи процесса на видео. Об этом СМИ рассказали его соотечественники.

По информации свидетелей, отец пострадавшей узнал о противоправных действиях дедушки и тут же обратился в полицию. Сотрудники Следственного комитета отправились домой к первокласснице для проведения проверки. Они изучили обстоятельства, побеседовали с соседями и завели уголовное дело.

Во время допроса, подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказала, что впервые вступил в сексуальный контакт со своей малолетней родственницей весной 2017 года, когда той было 6 лет. История многократного совращения раскрылась лишь в 21 марта 2018-го. Кроме того, существует неподтвержденная информация, что пожилой человек записывал сексуальные отношения на камеру и за год создал шесть видео.

Глава семилукского следственного отдела Дмитрий Мальцев доложил, что подозреваемый сейчас находится под арестом. Вскоре полицейские выдвинут против него обвинения в насильственных действиях в отношении малолетних. В это время с 7-летней жертвой работают психологи.