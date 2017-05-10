Под Волгоградом пьяный мужчина чуть не зарубил топором полицейского

В Волгоградской области житель Новоаннинского района угрожал физической расправой полицейскому и бросился на представителя закона с топором. Теперь ему может грозить тюремное заключение.

Как стало известно, в понедельник, 2 апреля, сотрудник полиции отправился домой к 35-летнему мужчине для того, чтобы провести проверку по факту поступившего ему заявления. Как только полицейский вошел в квартиру, он увидел хозяина и его приятелей, которые распивали алкогольные напитки.

35-летний мужчина агрессивно повел себя по отношению к представителю закона и начал угрожать ему физической расправой. После того, увидев, что правоохранитель не испугался и уходить не намерен, пьяный мужчина схватил топор и замахнулся на него. Полицейскому удалось увернуться и выбить топор из рук нападавшего, после чего он доставил агрессивного мужчину в отделение полиции.

По факту нападения на сотрудника возбуждено уголовное дело, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.