Три петербугских педофила: сожительница обвинила узбека в изнасиловании 8-летней дочери

3 апреля в полицию Санкт-Петербурга обратились три человека с заявлениями о педофилах. По информации от правоохранителей, двух мужчин задержали, а третьего продолжают искать.

Первой с жалобой обратилась 33-летняя жительница Невского района. Женщина утверждает, что гражданин Узбекистана без постоянного места работы во время совместного проживания несколько раз совращал её 8-летнюю дочь. По словам заявительницы, узбек насиловал второклассницу с начала февраля по апрель. Мигранта задержали и завели против него уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении малолетней.

Позже к полицейским Кировского района пришла 35-летняя безработная, которая обвинила в сексуальном преступлении знакомого, назвавшегося Сафаром. Она утверждает, что мужчина из Средней Азии, находился в квартире дома по улице Козлова в феврале. Он склонил 15-летнюю девочку к сексу и несколько раз вступил с девятиклассницей в половой контакт. После проверки стражи порядка задержали 24-летнего уроженца Таджикистана, учащегося в Медико-техническом колледже.

Под вечер отделение Красносельского района посетила петербурженка 48-лет. Она сообщила: 33-летний житель города под конец марта многократно занимался сексом с её 13-летней дочкой. События происходили в квартире, расположенной на Стрельниковском шоссе. Последнего подозреваемого пока задержать не удалось. Ведутся поиски.