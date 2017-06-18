"А сантехник-то ненастоящий!": в Омске экс-мастер обманул цыганку на 20 тысяч рублей

В Омске бывший сантехник из Муромцевского района обманом украл у цыганки 20 тысяч рублей под видом технических работ. Об этом уведомил старший помощник Ленинского прокурора Александр Жмур.

По информации правоохранителей, 34-летний мужчина из Муромцевского района решил получить деньги для раздачи долгов, обманув 32-летнюю цыганку с двумя детьми на иждивении. Раньше омич на заказ устанавливал водопроводы в домах и нередко оставлял хозяевам свои контакты. Когда же мастер отошел от дел, то переадресовывал заказы знакомым умельцам.

Однако в последнем случае решил сам взяться за дело с целью незаконной наживы. Отсутствие инструментов и материалов не остановили подозреваемого - самой работой он заниматься и не планировал. Сантехник заключил соглашение с женщиной об объёмах работ и оплате частями. Общий гонорар за водопровод назначили в 25 тысяч рублей. Для убедительности мужчина напечатал договор.

Имитируя бурную деятельность по работе с документами, он за два месяца выманил у потерпевшей 20 тысяч, которые тут же тратил по своему усмотрению. Накануне передачи последних 5 тысяч заказчица проявила осторожность и отказалась отдавать деньги. После этого сантехник перестал отвечать на звонки.

Женщина заявила в полицию и добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Во время расследования подозреваемый компенсировал ей всю полученную сумму, однако полицейские отправили материалы в суд. История кончилась для мошенника благополучно: заявительница простила его и пожелала закрыть дело.